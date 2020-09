Neue Corona-Zahlen besorgen Kanzler Kurz: Nach Reisewarnung - 40.000 Österreicher „auf der Flucht“ aus Kroatien vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Ippen Digital GmbH & Co. KG - Länge: 00:40s - Veröffentlicht: In Österreich steigen die Corona-Zahlen weiter an. Reiserückkehrer machen einen Großteil der Infektionen aus. Jetzt will Kurz strengere Grenzkontrollen einführen.



