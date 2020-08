Nach Reisewarnung: Auf Mallorca gehen viele Lichter aus vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:57s - Veröffentlicht: Palma, 17.08.20: Hotelunternehmer auf Mallorca machen sich nach der deutschen Reisewarnung auf das Schlimmste gefasst. Laut der Zeitung «Diario de Mallorca», die mehrere Hoteliers zitiert, hĂ€tten sich fĂŒr die Unternehmer die schlimmsten BefĂŒrchtungen bewahrheitet. Die Zeitung schrieb, fĂŒr den Tourismus sei das ein «TodesstoĂŸÂ». Der Einbruch im TourismusgeschĂ€ft ist schon jetzt historisch. Im vergangenen Rekord-Jahr kamen mehr als 16 Millionen in- und auslĂ€ndische Urlauber auf die Balearen-Inseln, zu denen auch Mallorca gehört. Die Einnahmen lagen bei mehr als 16 Milliarden Euro. Dieses Jahr lagen die Einnahmen bis Ende Mai wegen des Lockdowns nahe Null. Ab Juni durften wieder Urlauber aus der EU und Schengenstaaten einreisen. Aber es kamen nur wenige. Zugleich laufen die Kosten weiter. Lange ist das wirtschaftlich nicht durchzuhalten. In vielen GeschĂ€ften und Hotels könnten also bald die Lichter dauerhaft ausgehen.



