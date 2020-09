Merkel warnt vor starkem Anstieg der Corona-Zahlen vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:53s - Veröffentlicht: Berlin, 29.09.20: Merkel warnt vor deutlichem Anstieg der Ansteckungszahlen. Am Dienstag beraten Bund und Länder über die Corona-Krise. Es geht um geeignete Maßnahmen gegen steigende Infektionszahlen. Merkel: Priorität haben Schulen, Kindertagesstätten und die Wirtschaft. Man müsse lokale Infektionsherde sehr deutlich angehen. Kanzlerin nennt Infektionszahlen in Frankreich als warnendes Signal. Dort gab es 16.000 Neuinfektionen allein am vergangenen Donnerstag.