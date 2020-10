"Der Boandlkramer und die ewige Liebe": Trailer mit Hape Kerkeling am 30.09.2020 < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - L├Ąnge: 01:07s - Ver├Âffentlicht: Der liebestrunkene Boandlkramer (Michael Bully Herbig) l├Ąsst sich auf einen Deal mit dem Teufel (Hape Kerkeling) ein und bringt dadurch den g├Âttlichen Plan durcheinander...



