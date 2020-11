Terror in Wien: Noch keine Entwarnung vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:06s - Veröffentlicht: Wien, 03.11.20: Bei dem Terrorangriff in Wien sind am Montagabend nahe einer Synagoge in einem Ausgehviertel von den Tätern zahlreiche Schüsse abgefeuert worden. Die Angreifer zielten nach Darstellung von Augenzeugen auf Menschen in den Lokalen und den Gastgärten. Die genauen Hintergründe der Tat blieben auch nach Stunden noch unklar. Die ersten Schüsse seien in der Seitenstettengasse abgegeben worden, einer belebten Straße im Zentrum. Dort befindet sich auch die Synagoge. Nach den Worten von Österreichs Innenminister Karl Nehammer geht die Terrorattacke von Wien auf das Konto mindestens eines islamistischen Terroristen. Der Attentäter sei ein Sympathisant der Terrormiliz «Islamischer Staat» gewesen. Bei der Terrorattacke sind nach Angaben der österreichischen Polizei drei Passanten getötet worden. Es seien zwei Männer und eine Frau. Dazu komme der von der Polizei erschossene Täter, hieß es am Dienstagmorgen. 15 Menschen wurden an sechs verschiedenen Tatorten teils schwer verletzt. Die Suche nach einem weiteren Attentäter lief unterdessen auch in der Nacht auf Hochtouren. Aufgrund der Gefahrensituation wurden die Bürger aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben. Schüler müssen am Dienstag in Wien nicht zur Schule.