Ariana Grande und Co.: So reagieren die Stars auf die US-Wahl vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - L├Ąnge: 01:43s - Ver├Âffentlicht: Ariana Grande, Lili Reinhart und viele weitere Stars meldeten sich nach dem Sieg von Joe Biden bei den Pr├Ąsidentschaftswahlen in den USA auf Instagram zu Wort und reagierten positiv auf das Ergebnis.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen