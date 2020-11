Loch in Wand gebohrt - 6,5 Millionen aus NRW-Zollamt geklaut vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:40s - Veröffentlicht: Emmerich, 11.11.20: Spektakulärer Einbruchscoup wie im Kinofilm Täter haben mit Bohrer Wand des Tresorraums im Zollamt durchbrochen Die vier Unbekannten entkamen mit 6,5 Millionen Euro Beute Diebstahl fand bereits am 1. November statt, wurde aber erst jetzt öffentlich Polizei untersucht mögliche undichte Stelle in den eigenen Reihen



