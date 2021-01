Ein Jahr Corona-Pandemie: Merkel zieht Bilanz vor 3 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:17s - Veröffentlicht: Berlin 26.01.2021: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Rückblick auf ein Jahr Corona-Pandemie auch eine kritische Bilanz gezogen. Es seien in Deutschland Schwachstellen und Stärken sichtbar geworden, sagte sie am Dienstag beim Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums. Die Tagung ersetzt in diesem Jahr die traditionelle Jahrestagung in Davos. In Deutschland habe man sehr auf den Gemeinsinn und den Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern bauen können. Ein gutes Fundament seien die soliden Finanzen gewesen. O-TON Angela Merkel, Bundeskanzlerin «Und so konnten wir doch entschlossen handeln, unseren Unternehmen helfen, den Bürgern helfen, Instrumente, wie Kurzarbeit einführen, die Wirtschaft am Laufen halten und ein nie dagewesenes Konjunkturprogramm von über 100 Milliarden Euro auflegen, was natürlich zur Stabilisierung auch des gesamten gesellschaftlichen Lebens beigetragen hat.» Kritisch äußerte sie sich zur Geschwindigkeit von Prozessen in Deutschland: O-TON Angela Merkel, Bundeskanzlerin «Die Schnelligkeit unseres Handelns lässt sehr zu wünschen übrig.» Prozesse seien oft sehr bürokratisch geworden und dauerten lange. Da habe man nachzuarbeiten. O-TON Angela Merkel, Bundeskanzlerin «Wo wir nicht gut aussahen, das zeigt sich bis in die heutigen Tage, das ist der Mangel an Digitalisierung unserer Gesellschaft.» Merkel nannte als Beispiele die mangelnde Vernetzung der Gesundheitsämter, der Verwaltung und des Bildungssystems.