Corona-Selbsttests: In dieser Drogeriekette gibt es sie bald zu kaufen vor 2 Tagen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - LÀnge: 01:27s - Veröffentlicht: Eine deutsche Drogeriekette verkauft voraussichtlich ab dem 09. MÀrz Corona-Selbsttests. Der genaue Preis ist allerdings noch nicht bekannt.



