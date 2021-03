Biontech: Impfstoff hat hohe Wirksamkeit bei Jugendlichen vor 6 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:49s - Veröffentlicht: Mainz, 31.03.21: Der Impfstoff von Biontech/Pfizer schützt Herstellerangaben zufolge auch Jugendliche zuverlässig vor einer Covid-19-Erkrankung. Das geht aus Ergebnissen einer Studie mit 2260 jungen Menschen zwischen 12 und 15 Jahren in den USA hervor - die Teilnehmer hätten den Impfstoff gut vertragen. Noch sind die Ergebnisse aber nicht von Experten begutachtet und in einem Fachjournal veröffentlicht. Biontech und Pfizer planen nach eigener Aussage, die Daten in den kommenden Wochen bei der EU-Zulassungsbehörde EMA und dem US-Pendant FDA einzureichen. Bislang gibt es in der EU nur eine bedingte Zulassung für Menschen ab 16 Jahren. Vor wenigen Tagen hatten Biontech und Pfizer bekanntgegeben, dass sie auch mit Studien bei jüngeren Kindern - ab sechs Monaten bis einschließlich 11 Jahren - begonnen haben.