Daniela Katzenberger bald im Dschungelcamp? vor 1 Stunde < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:29s - Veröffentlicht: Daniela Katzenberger will offenbar nicht ins Dschungelcamp. Das hat die 34-Jährige schon das ein oder andere Mal betont. Den Grund dafür hat sie jetzt noch einmal genauer verraten. Statt ihr ist in der nächsten Staffel im Jahr 2022 aber ihr Mann Lucas Cordalis mit von der Partie.



