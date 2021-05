Nach erzwungener Landung: Belarus-Flieger muss umkehren vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:55s - Veröffentlicht: Brüssel, 27.05.21: Nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Minsk und der Festnahme des Bloggers Roman Protassewitsch reagieren erste EU-Staaten mit Sanktionen. Am Mittwochnachmittag war auf dem Portal «Flightradar» zu sehen, wie ein Flugzeug der belarussischen Airline Belavia auf der Route von Minsk nach Barcelona vor dem Eindringen in den polnischen Luftraum mehrere Schleifen flog und schließlich wieder nach Minsk abdrehte. Nach Darstellung der Fluggesellschaft hatte Frankreich eine zuvor erteilte Überfluggenehmigung wieder aufgehoben. Die EU-Staaten hatten bei einem Treffen in Brüssel ein umfangreiches Sanktionspaket gegen die ehemalige Sowjetrepublik auf den Weg gebracht. Unter anderem sollen Luftraum und Flughäfen der EU für belarussische Fluggesellschaften gesperrt werden - EU-Fluglinien sollen Belarus nicht mehr überfliegen. Noch offen war den Angaben zufolge, ab wann genau die komplette Sperrung des Luftraums gelten soll.



