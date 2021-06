London: Corona-Lockerungen wegen Delta-Variante verschoben vor 27 Minuten < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 01:15s - Veröffentlicht: London, 15.06.21: Die britische Regierung will das Ende aller Corona-Maßnahmen nur im Ausnahmefall erneut verschieben. «Es mĂŒsste eine beispiellose und bemerkenswerte VerĂ€nderung in der Entwicklung der Krankheit geben», sagte Staatsminister Michael Gove am Dienstag dem Sender Sky News. Am Vorabend hatte Premierminister Boris Johnson angekĂŒndigt, die fĂŒr den 21. Juni geplante Aufhebung aller Restriktionen wegen der Ausbreitung der hoch ansteckenden Delta-Variante um vier Wochen bis zum 19. Juli zu verschieben. Gove bedauerte die Pause, er sagte aber, man mĂŒsse sicherstellen, dass man dann nichts mehr zurĂŒcknehmen mĂŒsse, wenn dieser Schritt einmal gegangen wĂŒrde. Es wĂ€re fĂŒr Unternehmen und Gesellschaft fatal, wenn Freiheiten erneut gestrichen werden mĂŒssten. Die Regierung will die kommenden Wochen nutzen, um noch mehr Tempo beim Impfprogramm zu machen. So sollen alle ĂŒber 40-JĂ€hrigen spĂ€testens in der Woche ab 19. Juli ihre fĂŒr den vollen Schutz nötige zweite Dosis erhalten, alle ĂŒber 18-JĂ€hrigen ihre erste. Wissenschaftler haben die Verschiebung begrĂŒĂŸt. Viele konservative Politiker hingegen drĂ€ngen darauf, dass der 19. Juli wirklich der «Tag der Freiheit» sein mĂŒsse.