Hummels und die DFB-Elf - Wie geht es nach der EM weiter? vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:04s - Veröffentlicht: Kaum ist Abwehr-Chef Mats Hummels zurück in der Nationalelf, schon wird über seine Zukunft spekuliert. Ist er etwa vom scheidenenden DFB-Coach Jogi Löw nur berufen worden, um bei der Europameisterschaft den Teppich-Flicker zu spielen? Hummels selbst sieht das ganz anders und würde bei der WM 2022 in Katar als auch bei der Heim-EM 2024 gerne dabei sein. Gegenüber «Sport Bild» sagte er: «Dafür muss allerdings vieles passen: meine Leistungen, meine Fitness, die Pläne des neuen Bundestrainers Hansi Flick. Was ich sagen kann: Ich bin unheimlich stolz, für Deutschland zu spielen». Und mit seinen 32 Jahren dürfte er auch noch die besten Voraussetzungen haben. Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini - sie alle machen vor, was im hohen Fußballer-Alter noch möglich sei. Gerade mit dem 36- jährigen, italienischen Innenverteidiger könne sich Hummels aufgrund seines Spielstils sehr gut identifizieren. Ein paar Jahre auf höchstem Niveau sind für Mats Hummels also definitiv noch drin - auf Vereins-Ebene, aber eben auch in der Nationalmannschaft.



