"Er ist unser fester Schlagzeuger": So wurde Helge Schneiders Sohn Teil seiner Band vor 5 Stunden < > Embed Quelle: TELESCHAU - L├Ąnge: 03:22s - Ver├Âffentlicht: Wie der Vater, so der Sohn: Obwohl er erst elf Jahre alt ist, eifert Charlie Schneider seinem Vater Helge flei├čig nach. Beim ersten gemeinsamen Talkshow-Auftritt der beiden verriet Papa Helge bei "3nach9", wie sein Junior zur Musik fand und wie er zum festen Teil seiner Band wurde.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen