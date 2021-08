Erste Bundeswehrmaschine fliegt Menschen aus Afghanistan aus vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:27s - Veröffentlicht: Kabul, 17.08.21: Das erste Bundeswehrflugzeug hat den Evakuierungseinsatz in Afghanistan unter schwierigen Bedingungen auf dem Flughafen Kabul begonnen. Nach stundenlanger Verzögerung und Warteschleifen in der Luft konnte der A400M in der Nacht zu Dienstag dort landen. Die Maschine nahm auszufliegende Menschen an Bord und startete schnell wieder. Auf Twitter informierte das Verteidigungsministerium: «Mit zu Schützenden ist die Maschine nun auf dem Weg nach Taschkent/Usbekistan». Die Maschine vom Typ A400M war zuvor fünf Stunden lang über dem Flughafen gekreist, der wegen chaotischer Zustände auf dem Rollfeld vorübergehend gesperrt war. Diese und eine weitere Transportmaschine der Bundeswehr sollen deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte, die früher oder derzeit für die Bundeswehr oder Bundesministerien gearbeitet haben, zunächst nach Usbekistan bringen. Vom dortigen Drehkreuz Taschkent soll es dann mit Chartermaschinen weiter nach Deutschland gehen. Nach der Übernahme Kabuls durch die militant-islamistischen Taliban hatten sich am Montag auf dem Flughafen dramatische Szenen abgespielt. Verzweifelte Menschen versuchten, auf Flüge zu kommen, wie Videos und Bilder in sozialen Medien zeigten. Daraufhin wurde der Flugverkehr vorübergehend eingestellt. Ein dritter deutscher A400M, der für medizinische Transporte ausgerüstet ist, sowie ein Airbus A310 MRTT starteten am Montag vom niedersächsischen Wunstorf nach Taschkent.