Vorentscheidende Sondierungen am Sonntag: "Wo sind denn die Ufer?" vor 3 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 02:03s - Veröffentlicht: Die Termine für das Wochenende stehen: SPD sowie CDU/CSU könnten schon am Sonntag zu richtungweisenden Ergebnissen nach Sondierungsgesprächen mit FDP und den Grünen kommen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen