Studie: So hohe Kosten verursachen Impfverweigerer vor 2 Tagen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - LÀnge: 01:18s - Veröffentlicht: In Deutschland sind immer noch zu wenige Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Dem Gesundheitssystem drohen dadurch bald hohe finanzielle Belastungen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen