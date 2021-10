Joe Biden in Europa: Fokus auf Erholung der Weltwirtschaft nach Corona vor 4 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:45s - Veröffentlicht: US-Präsident Joe Biden ist zum G20-Gipfel in Rom eingetroffen. Zum Auftakt kam er mit Italiens Regierungschef Mario Draghi und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zusammen.



