Tausende Migranten an EU-Grenze zwischen Belarus und Polen Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:00s An der östlichen EU-Außengrenze Grenze zwischen Belarus und Polen spitzt sich die Situation zu. Tausende Migranten aus Krisenregionen wie Afghanistan und Syrien wollen aus Belarus in die EU.