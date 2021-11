Lage an belarussischen Grenzen: Greift die NATO ein? vor 3 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:43s - Veröffentlicht: Die NATO-Mitglieder Lettland, Litauen und Polen erwägen wegen der Lage an ihren Grenzen zu Belarus, die Unterstützung des Militärbündnisses in Anspruch zu nehmen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen