Schwerwiegende Folgen des Vulkanausbruchs vor Tonga - 2 Tote in Peru vor 1 Woche < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:05s - Veröffentlicht: An der Küste Perus sind zwei Frauen von einem Tsunami in den Pazifik gerissen worden. Schwere Schäden gab es vor allem in Tonga und in einigen Küstengebieten Japans.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen