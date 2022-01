Baerbock in Moskau: "Es ist schwer, 100.000 Soldaten nicht als Bedrohung zu sehen." vor 4 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 02:25s - Veröffentlicht: Während Russland immer mehr Truppen zusammenzieht, sucht der Westen Deeskalation. Gespräche in Genf, Brüssel und Wien konnten die Spannungen nicht abbauen, Russland besteht weiter auf weitreichende Sicherheitsgarantien, bevor die Ukraine-Gespräche wieder aufgenommen werden.



