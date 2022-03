Ukrainischer Seemann will russische 48-Meter-Yacht auf Mallorca versenken vor 1 Woche < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - LĂ€nge: 00:40s - Veröffentlicht: Wegen Sanktionen oder Vandalismus - sind die Luxus-Yachten von russischen Oligarchen an den europĂ€ischen KĂŒsten jetzt in Gefahr?