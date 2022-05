Urteil zu Kriegsverbrechen in der Ukraine - 9-Euro-Ticket: Euronews am Abend 23.05.22 vor 3 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - LÀnge: 29:57s - Veröffentlicht: In Kiew in der Ukraine ist ein 21-jÀhriger Soldat aus Russland zu lebenslanger Haft verurteilt worden - im ersten Kriegsverbrecher-Prozess. Und das 9-Euro-Ticket gibt es jetzt in Deutschland zu kaufen.



