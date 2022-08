Viktor Orban Auftaktredner beim Kongress der Rechtskonservativen in Texas vor 15 Minuten < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - L├Ąnge: 01:32s - Ver├Âffentlicht: Als Gastredner beim extrem rechten CPAC-Kongress in Texas polemisiert Ungarns Premier gegen Liberale, Migranten, Drag-Queens und fordert Ukraine-Verhandlungen.



