Belugawal aus der Seine beim Transport ans Meer verendet vor 9 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Sechs Stunden Mühe und Geduld brauchte es um in Frankreich einen in der Seine festsitzenden Belugawal zu befreien. Dann sollte er an Meer gebracht werden, auf dem Weg ist das Tier verendet.