Selenskyjs EU-Tournee: Rom, Berlin, Paris, London - alle weiten ihre Hilfe aus vor 3 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - L├Ąnge: 01:05s - Ver├Âffentlicht: Nach Besuchen in Rom, Berlin und Paris ist der ukrainische Pr├Ąsident Wolodymyr Selenskyj f├╝r Gespr├Ąche in Gro├čbritannien. Alle weiten ihre Hilfe f├╝r die Ukraine aus, doch die erhofften Kampfjets bekommt Selenskyj nicht.



