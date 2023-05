Zyklon "Mocha" hat in Teilen von Myanmar und Bangladesh Verwüstungen hinterlassen vor 2 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:30s - Veröffentlicht: Der Kategorie-5-Zyklon "Mocha" hat in Teilen von Myanmar und Bangladesch schwere Verwüstungen angerichtet. Das genaue Ausmaß der Schäden ließ sich aber am Montag noch nicht abschätzen. Der tropische Wirbelsturm war am Sonntag mit Windgeschwindigkeiten von teilweise mehr als 200 km/h aufgetreten.



