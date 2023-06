Putin auf Wirtschaftsforum: Erste Nuklearwaffen sind in Belarus stationiert vor 4 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - LÀnge: 01:00s - Veröffentlicht: "Es ist geschehen. Die ersten nuklearen Sprengsköpfe wurden auf dem Territorium von Belarus stationiert", erklÀrte Putin auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg.



