11.05.2023 ( vor 1 Woche )



Knapp 140.000 Firmen sind im vergangenen Jahr in Europa pleite gegangen und haben Insolvenz angemeldet. Das ist knapp ein Viertel mehr als noch im Vorjahr. Auch in Deutschland jagt derzeit eine Insolvenz die nächste. Im Europa-Vergleich steht die Bundesrepublik allerdings noch gut da. Knapp 140.000 Firmen sind im vergangenen Jahr in Europa pleite gegangen und haben Insolvenz angemeldet. Das ist knapp ein Viertel mehr als noch im Vorjahr. Auch in Deutschland jagt derzeit eine Insolvenz die nächste. Im Europa-Vergleich steht die Bundesrepublik allerdings noch gut da. 👓 Vollständige Meldung