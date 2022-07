26.07.2022 ( vor 5 Stunden )

Er stand mehr als 50 Jahre vor der Kamera, wurde vor allem durch seine Rolle in Scorseses "GoodFellas" berühmt. Nun ist Paul Sorvino im Alter von 83 Jahren gestorben. Paul Sorvino ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler starb am Montagmorgen Ortszeit in Indiana, wie sein Sprecher Roger Neal in ei