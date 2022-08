08.08.2022 ( vor 6 Stunden )



Nach einem Medienbericht über einen großen Bargeldfund bei ehemaligen SPD-Abgeordneten gerät der Kanzler in Bedrängnis. Der Fund hängt möglicherweise mit dem Cum-Ex-Skandal zusammen. Von dem Geld will Scholz nichts gewusst haben. 👓 Vollständige Meldung