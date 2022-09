23.09.2022 ( vor 10 Stunden )



Schon vor dem letzten Spieltag ist Englands Schicksal in der Nations League besiegelt. Die Three Lions müssen in die zweite Liga absteigen, dafür sorgt Europameister Italien. Für Bosnien-Herzegowinas Rückkehr in die erste Liga sorgt ein Bundesliga-Stürmer.