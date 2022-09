26.09.2022 ( vor 2 Stunden )

Nach dem miesen Spiel gegen Ungarn will das DFB-Team im Wembley-Stadion Wiedergutmachung in der Nations League betreiben. Das gelingt zunächst, doch dann dreht England auf und hat ein wackeliges deutsches Team am Rande des Zusammenbruchs. Kai Havertz aber behält die Nerven.