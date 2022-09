30.09.2022 ( vor 5 Stunden )



In Moskau annektiert Staatschef Putin in einer Zeremonie vier besetzte In Moskau annektiert Staatschef Putin in einer Zeremonie vier besetzte Gebiete in der Ukraine. Nur kurze Zeit später kündigt der ukrainische Präsident Selenskyj an, dass sein Land die Mitgliedschaft in der NATO beantragen werde. 👓 Vollständige Meldung