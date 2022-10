Bernd Arnold RT @StimmeUkraine: Erstes Fazit der Rede von #Putin: - Gibt gesamte Schuld am Krieg den Westen - Russland würde einen Abwehrkampf gegen d… vor 1 Stunde Samu 🥁🎶 RT @StimmeUkraine: Erstes Fazit der Rede von #Putin: - Gibt gesamte Schuld am Krieg den Westen - Russland würde einen Abwehrkampf gegen d… vor 6 Stunden StillerBeobachter RT @StimmeUkraine: Erstes Fazit der Rede von #Putin: - Gibt gesamte Schuld am Krieg den Westen - Russland würde einen Abwehrkampf gegen d… vor 12 Stunden W. Freymuth RT @SiNetz: Auf merkwürdige Art befindet sich Deutschland 77 Jahre nach Ende des 2. WK erneut zwischen dem Hegemon im Osten u dem im Weste… vor 12 Stunden Hans 💪🇺🇦💪 RT @StimmeUkraine: Erstes Fazit der Rede von #Putin: - Gibt gesamte Schuld am Krieg den Westen - Russland würde einen Abwehrkampf gegen d… vor 13 Stunden 123 INFO DEUTSCHLAND Putin gibt Westen die Schuld: Bericht: Explosionen an Pipelines wie "Hunderte Kilo" Sprengstoff #123INFO https://t.co/qfeCTUFTVC vor 14 Stunden