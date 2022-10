Jerry Lee Lewis ist tot

28.10.2022 ( vor 17 Stunden )

Er war nach Elvis Presley, Chuck Berry und Little Richard der letzte der vier Könige des Rock ’n’ Roll, nun ist auch er tot: Jerry Lee Lewis ist im Alter von 87 Jahren eines natürlichen Todes gestorben. Das teilte sein Agent am Freitag mit. Seine siebente Ehefrau, Judith Coghlan Lewis, sei an seiner Seite gewesen. Mit seinem entfesselten Klavierspiel und Songs wie „Great Balls of Fire“ und „Whole Lotta Shaking’ Goin’ On“ schrieb er Musikgeschichte. Ebenso wild wie auf der Bühne ging es im Privatleben des „Killers“ zu.