24.01.2023 ( vor 15 Stunden )



Nicht nur bei den Bafta-Awards schreibt "Im Westen nichts Neues" schon in der Nominierungsphase Filmgeschichte: Auch bei den Academy Awards hat das deutsche Antikriegsdrama in neun Kategorien gute Chancen auf einen Oscar - unter anderem als bester Film. Nur eine Produktion wird noch öfter nominiert.