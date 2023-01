In Melbourne - Russland-Flaggen und Putin-Gesänge lösen Wirbel bei Australian Open aus Während des Matches von Serbien-Star Novak Djokovic gegen den Russen Andrey Rublev gibt es Aufregung im Publikum mit politischem Hintergrund. Mehrere Menschen...

26. Sieg in Folge: Djokovic mit Rekord ins Halbfinale Jeweils ein Halbfinale bei den Damen und Herren steht bei den Australian Open schon, das andere wird am Mittwoch ermittelt. In der Nacht verlor Donna Vekic gegen...

