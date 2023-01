Mikl-Leitner muss Partner suchen

29.01.2023 ( vor 10 Stunden )

Die Landtagswahl am Sonntag hat der ÖVP mit 39,9 Prozent das historisch schlechteste Ergebnis seit 1945 in Niederösterreich beschert. Die Partei von Landeshauptfrau Johanna Mikl- Leitner verliert damit auch die Mandatsmehrheit im Landtag. Einen Rücktritt schließt sie dennoch kategorisch aus, wie sie im ZIB2-Interview betonte – die Gründe für die Wahlschlappe lägen außerhalb ihres Bundeslandes. Nun plane sie Gespräche mit SPÖ und FPÖ – denn die Zeit der ÖVP-Alleinregierung in Niederösterreich ist vorbei.