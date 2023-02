21.02.2023 ( vor 2 Stunden )



Der Rosenmontagszug in Fulda zieht so viele Schaulustige an wie noch nie. Doch am Abend kippt mancherorts die Stimmung: In der Innenstadt kommt es zu zwei Messerattacken, vier Menschen werden schwer verletzt. Die Polizei fasst zwei mutmaßliche Täter. Der Rosenmontagszug in Fulda zieht so viele Schaulustige an wie noch nie. Doch am Abend kippt mancherorts die Stimmung: In der Innenstadt kommt es zu zwei Messerattacken, vier Menschen werden schwer verletzt. Die Polizei fasst zwei mutmaßliche Täter. 👓 Vollständige Meldung