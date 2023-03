31.03.2023 ( vor 3 Stunden )



Bei einem Ski-Unfall kracht ein Mann in den Rücken des Hollywood-Stars. Es folgt ein Gerichtsprozess, an dessen Ende ein eindeutiges Bei einem Ski-Unfall kracht ein Mann in den Rücken des Hollywood-Stars. Es folgt ein Gerichtsprozess, an dessen Ende ein eindeutiges Ergebnis zugunsten von Gwyneth Paltrow steht. Der Verursacher muss ihr einen Dollar zahlen. Er ist gesundheitlich gezeichnet von dem Vorfall. 👓 Vollständige Meldung