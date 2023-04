27.04.2023 ( vor 3 Stunden )



Am Wiener Landesgericht ist am Donnerstag der Prozess gegen Ex-ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin und einen Abteilungsleiter im Sportministerium fortgesetzt worden. Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic fuhr gleich zu Beginn schwere Geschütze gegen die Ex-Ministerin auf und legte neue Unterlagen vor. Am Nachmittag wird Meinungsforscherin Sabine Beinschab befragt. 👓 Vollständige Meldung