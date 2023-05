22.05.2023 ( vor 1 Tag )



Seit 16 Jahren ist Maddie McCann spurlos verschwunden. Dennoch setzen Ermittler bis heute alles daran, den mysteriösen Fall aufzuklären. Jetzt startet wohl eine neue großangelegte Suchaktion in einem See in Portugal. Dort soll sich der deutsche Hauptverdächtige öfter aufgehalten haben.