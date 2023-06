31.05.2023 ( vor 15 Stunden )



Die diplomatischen Spannungen zwischen Russland und Deutschland nehmen weiter zu: Als Reaktion auf die Beschränkungen für deutsche Staatsbedienstete in Russland müssen bis zum Jahresende vier russische Generalkonsulate in Deutschland schließen.