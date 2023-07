Tagesspiegel Eine Puppe wird politisch: Weil im neuen #BarbieMovie eine strittige Weltkarte gezeigt wird, verbietet #Vietnam sä… https://t.co/vWPEC0kFLy vor 35 Minuten Evi Madison "Barbie"-Verbot in Vietnam: Warner Bros. rechtfertigt "unrealistische" Weltkarte #china #Film #HOLLYWOOD #THEMEN… https://t.co/wQGLTweJpR vor 2 Stunden Deutschlandfunk Strittige Weltkarte: Warner Bros. reagiert auf "Barbie"-Verbot in Vietnam https://t.co/E02mXnG2zp vor 2 Stunden L'essentiel DE 🎬🇻🇳 In dem Streifen ist nach Meinung der Behörden in #Hanoi die sogenannte Neun-Striche-Linie zu sehen. #Barbie… https://t.co/2IK9iN7zDw vor 6 Stunden General-Anzeiger Nach dem Verbot des mit Spannung erwarteten „Barbie“-Films in Vietnam wegen einer umstrittenen Weltkarte hat sich d… https://t.co/BsX3Gmd0QX vor 6 Stunden Berliner Zeitung #Barbie soll in Vietnam nicht in den Kinos erscheinen – wegen einer Weltkarte, die in dem Film gezeigt wird. Jetzt… https://t.co/Crvsg5SV1s vor 7 Stunden